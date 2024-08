El miembro del Salón de la Fama de la WWE «Stone Cold» Steve Austin no estuvo en WrestleMania 40. Fue contactado pero no acudió a la cita. Adrián Hernández de Unlikely le preguntó recientemente por qué.

Embed from Getty Images

► Steve Austin no fue a WrestleMania 40

«Estuvo cerca. Ciertamente se pusieron en contacto conmigo. Tuvimos conversaciones. Mi esposa y yo teníamos algunos asuntos en ese momento y no necesitaba ir a Filadelfia en ese momento. He dicho que echo de menos WrestleMania y Filadelfia fue una buena ciudad para mí en el pasado, y aprecio a esos fanáticos. No pude ir en esa ocasión. WrestleMania de este año será en Las Vegas».

El icono podría haberse reencontrado con quien puede ser el mayor rival de su carrera, «The Final Boss» The Rock, a quien además derrotó en WrestleMania 15, que sucedió en la misma ciudad de Filadelfia.

Hubiera sido también impresionante que en vez del Undertaker fuera Steve Austin quien atacara al samoano máximo para ayudar al «American Nightmare» Cody Rhodes a vencer a Roman Reigns por el Campeonato Indiscutible.

Embed from Getty Images

Por otro lado, quizá no esté descartado ya no solo nuevas apariciones de «Stone Cold» en la WWE sino combates:

«Tengo una idea de qué oponente querría en lo que probablemente fuera mi combate final en mi carrera. Sí que la tengo. Pero no quiero mencionar el nombre de ese luchador, porque no estoy aquí promocionando el combate, ni quiero añadir presión a WWE o a este chico para que suceda esa lucha. Tampoco quiero crear expectativas falsas. Una potencial lucha con CM Punk también sería un buen combate. Me cae bien Punk, y creo que a él yo también le caigo bien, así que, podrías luchar siempre y cuando pueda aguantar un Stunner de Stone Cold [Risas]. Lo considero un gran amigo, un gran tipo y un gran luchador que ha tenido una gran carrera. Veremos«.

Embed from Getty Images

¿Te hubiera gustado ver a Steve Austin en WrestleMania 40?