La última lucha del legendario «Stone Cold» Steve Austin en WWE fue en 2022. De manera sorpresiva, decidió volver al ring y en WrestleMania 38, el 02 de abril de 2022, logró vencer a kevin Owens en una lucha súper libre.

Los fans han esperado que vuelva al ring, pero esto no pasó. Y según Austin, podría no pasar, pues no siente como ese deseo de volver al ring, aunque, físicamente, está muy bien. Estas fueron sus interesantes declaraciones dadas a Pat McAfee en la más reciente edición de su video podcast, The Pat McAfee Show:

► Steve Austin asegura que todavía puede luchar, aunque no tiene tanta motivación

«No pienso en nada de eso. Ya seguí adelante con mi camino. No me malinterpretes, el lado competitivo que tengo —que ahora se refleja en las carreras que estoy haciendo— me hace querer ser el mejor en todo lo que hago. A veces vuelvo a ver a esos tipos y chicas en el ring de WWE y pienso: ‘Pude haberle dado un poco más a Kevin Owens de lo que le di’. A veces lo pienso, pero ahora es el momento de los que están en el ring, de la nueva generación. Es para los hombres y mujeres que están en la carretera.

«Les dejo eso a ellos. Han llevado esto a un gran nivel y el negocio ha crecido de una forma que nunca me habría imaginado. No me malinterpretes, todavía puedo patear traseros, pero no estoy buscando volver al ring en ningún momento porque estos jóvenes necesitan tener algo a lo que aspirar. Stone Cold ya no necesita patearle el trasero a nadie. Y eso es así, porque yo lo digo».

Recientemente, se reportó que Austin pidió a WWE cifras multimillonarias para volver a aparecer en WrestleMania, y la empresa se negó. Motivo por el cual no ha vuelto al ring. Aunque ahora, parece estar de nuevo cerca a WWE e interactuando en sus shows de cara al fin de semana de WrestleMania 41.