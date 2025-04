Steve Austin propone otras luchas para el WWE Hall of Fame

La lucha Bret Hart vs. Steve Austin de WrestleMania 13 será inducida al Salón de la Fama WWE en la sección Generación 2025. Un último honor para el que está considerado como uno de los grandes combates de todos los tiempos en la WWE. Pero ni mucho menos el único de «Stone Cold», quien propone más mientras habla de dicha noticia en una reciente sesión virtual de firma de autógrafos en American Icon Autographs.

«Fue un combate increíble y lo sabíamos en ese momento. Creo que fue bueno que fuera en Chicago porque Chicago es un lugar fuerte para mí, pero hubiera funcionado en cualquier lugar, dado que ocurrió con Bret ‘The Hitman’ Hart. Hay un par de historias detrás de cámaras de las que no quiero hablar, pero fue un combate impresionante y es genial que la gente todavía lo recuerde casi 30 años después. Sí, significa algo para mí porque si no fuera por los fans, no estaría sentado aquí. Así que el hecho de que ese combate sea relevante y esté entrando en el Salón de la Fama de 2025 para combates, y sea el primer combate en ser incluido, está genial.»