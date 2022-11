Corría el año 2003 cuando LeBron James era un joven que comenzaba su carrera en la NBA y que también era fanático de WWE. Que sepamos nunca tuvo intención de convertirse en una Superestrella, y nunca ha tenido un combate, pero aquel año acudió a un programa de Raw para disfrutar del espectáculo desde el ringside mientras captura imágenes con un teléfono móvil plegable visiblemente emocionado. Uno de los luchadores que estuvo en aquel show es Steve Austin. 19 años después, el miembro del Salón de la Fama recuerda aquel momento.

.@KingJames front row at #Raw in 2003 is a whole mood. 🏀🏀 pic.twitter.com/lIuImDNr8B

— WWE (@WWE) October 22, 2019