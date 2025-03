Steve Austin: «No puedo aconsejar a John Cena»

«Stone Cold» Steve Austin no cree que esté en posición para ofrecer algún consejo a John Cena en este nuevo capítulo de su carrera como heel en la WWE.

Él mismo fue rudo en varias etapas de la suya, como cuando se alió con Vince McMahon en WrestleMania 17. Y en aquella ocasión radica su falta de consejo.

«No, no le daría consejos a John Cena porque me encantaba trabajar como heel cuando estaba en WCW. Me encantaba ser heel cuando llegué por primera vez a WWE, porque eso era ser un heel de verdad.

«Cuando hice el turn heel en WrestleMania 17, la gente no quería que lo hiciera. Fue un turn forzado. Fue idea mía. A Vince siempre le gusta hacer algo grande en WrestleMania. En ese no hizo nada grande. Así que lo sugerí y él dijo que sí, pero fue una cagada. La gente no estaba lista para eso. La gente no lo quería. A mí me gustaba ser heel. Pensé que funcionaría increíblemente bien. El heel que intentaba ser, sabes, intentaba ser odiado lo más rápido y lo más intensamente posible. Creo que lo forcé demasiado.

Cuando miro atrás, claro, tuve la oportunidad de ampliar los límites creativos y hacer muchas cosas que fueron geniales o lo que sea, empujar el sobre en una dirección diferente y arriesgarme, pero la gente no quería que me convirtiera en heel, así que nunca debería haberlo hecho. Así que no creo que esté en una posición en la que deba darle consejos a John Cena de parte de Steve Austin«, explica el miembro del Salón de la Fama a Zack Heydorn de Sports Illustrated.