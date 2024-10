Malas noticias para los fans del legendario Stone Cold Steve Austin, especialmente, aquellos que lo querían ver de regreso al ring. Y es que La Serpiente Cascabel ha revelado que necesita ser sometido a una cirugía de reemplazo de rodilla.

Así lo reveló Austin en una reciente entrevista con The Bobbycast. Estas fueron sus interesantes palabras:

► «Stone Cold» Steve Austin deberá reemplazar una de sus rodillas

“Eso fue en mi penúltimo año de universidad cuando sufrí una rotura de ligamento cruzado anterior. Mi primer año en la Universidad Estatal del Norte de Texas, allá en Denton, Texas. Iba corriendo en una cobertura de patada inicial y choqué con mi oponente; se suponía que debía bloquear y, hombre, caí. Nunca había sentido algo como lo que sentí en mi rodilla izquierda, y me rompí el ligamento cruzado anterior, pero fue una rotura en el medio, donde se deshilacha un poco en los bordes. Por eso lo llaman una ‘mopa’.

«Los médicos decidieron no reparar el ligamento debido a la fortaleza de los músculos alrededor. “Pueden o no repararlo… Basado en la fuerza de mis cuádriceps y mis isquiotibiales, no repararon esa rodilla. Esta decisión ha sido un problema persistente a lo largo de mi carrera en la lucha libre.

“He tenido ligamentos cruzados anterior y posterior colocados ahí de ligamentos de cadáver hace varios años. Y, sabes, siendo sincero—y lo seré—necesito una rodilla nueva izquierda lo antes posible».