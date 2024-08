El miembro del Salón de la Fama de la WWE«Stone Cold» Steve Austin luchó por última vez contra Kevin Owens en WrestleMania 38 en 2022. No se sabe para qué, pero la compañía lo contactó para WrestleMania 40, aunque finalmente no pudo acudir a la cita:

«Estuvo cerca. Ciertamente se pusieron en contacto conmigo. Tuvimos conversaciones. Mi esposa y yo teníamos algunos asuntos en ese momento y no necesitaba ir a Filadelfia en ese momento. He dicho que echo de menos WrestleMania y Filadelfia fue una buena ciudad para mí en el pasado, y aprecio a esos fanáticos. No pude ir en esa ocasión. WrestleMania de este año será en Las Vegas».

What a #WrestleMania moment!@PatMcAfeeShow shared a beer with @steveaustinBSR AND got a Stone Cold Stunner on the Grandest Stage of Them All!

OH HELL YEAHHHHHHH. 🍻 pic.twitter.com/koFHPMPnxW

— WWE (@WWE) April 4, 2022