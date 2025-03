Steve Austin habla de su relación con Vince McMahon

No cabe duda de que «Stone Cold» Steve Austin y Vince McMahon mantuvieron una relación histórica en pantalla durante la Attitude Era, mayormente como enemigos, aunque durante el 2001 también fueron aliado. Ambos crearon algunos de los momentos más icónicos de la lucha libre, y los fanáticos más antiguos (y nostálgicos) recuerdan con claridad aquello, e incluso tuvieron una última interacción en pantallas durante la primera noche de WrestleMania 38.

► Steve Austin y Vince McMahon tienen una relación de larga data

Steve Austin no ha sido el único en haber trabajado muy estrechamente con McMahon tanto dentro como fuera de la pantalla, ya que podemos citar otros nombres como The Rock o The Undertaker, pero desde que el hombre de 79 años renunció como la cabeza de la WWE tras ser acusado de conducta sexual inapropiada, han tomado posiciones divididas en torno a su situación, ya que si bien reconocen todo lo que aportó a la industria, no están de acuerdo con las conductas inapropiadas que adoptó y esperan que sea la propia justicia la que determine su culpabilidad o no de este caso.

Durante una entrevista reciente con «The Schmo», Steve Austin comentó sobre su tiempo trabajando para Vince McMahon y mencionó el motivo por el cual le gustaba trabajar con el ex mandamás de la WWE.

«Me encantó trabajar con ese tipo. Era simplemente increíble, un showman de pies a cabeza, un promotor de tercera generación y un tipo que siempre quería ofrecer el mejor espectáculo para la gente. Y de eso se trata, de ofrecer un buen espectáculo para la gente. Así que me encanta y disfruté trabajando con él».

El miembro del Salón de la Fama WWE también mencionó que le gustaba aplicarle su remate (el Stunner) a Vince McMahon, a pesar de que su ejecución (o la forma como el hombre de 79 años vendía el movimiento) no era la mejor.