Hubo un tiempo en que nadie esperaba que la racha invicta del Undertaker en WrestleMania fuera a terminar. El Enterrador alcanzó a sumar 21 victorias de manera consecutiva en la Vitrina de los Inmortales derrotando a algunos de los luchadores más grandes de todos los tiempos: Shawn Michaels, Triple H, Edge, Batista, Randy Orton, Ric Flair, CM Punk… Pero entonces aparecieron Brock Lesnar y la edición 30 del evento magno. Fue contra La Bestia Encarnada, en el Mercedes-Benz Superdome de Nueva Orleans, un 6 de abril de 2014, cuando The Streak acabó. Y desde entonces Taker ha tenido cinco combates en WM.

Brock Lesnar, the man who broke the Undertaker's WrestleMania streak, on the day the streak began 🤯 pic.twitter.com/lmuufi3Fo6

— 90s WWE (@90sWWE) March 24, 2023