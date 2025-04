Steve Austin explica por qué no luchó en WrestleMania 41

WrestleMania 41 tuvo muchos momentos memorables, incluyendo la confirmación de Steve Austin de su asistencia para ambas noches, e incluso en la segunda de ellas apareció con su cuadrón en el área del ring y provocó un pequeño incidente al chocarse contra la barrera de seguridad, provocando la caída de una fanática por el efecto rebote, en una situación que no pasó a mayores.

► Steve Austin tuvo una participación limitada en WrestleMania 41

Durante una entrevista reciente con Ariel Helwani, le preguntaron a «Stone Cold» Steve Austin si anunciar su asistencia era su único plan para WrestleMania 41 o si se habían discutido otras ideas. El miembro del Salón de la Fama respondió que simplemente estaba feliz de estar allí y la decisión de no luchar se debía a que en diciembre se había sometido a un reemplazo total de rodilla, agregando que ese tipo de cirugía suele tardar alrededor de un año en sanar por completo.

«No, hombre, simplemente estaba feliz de estar allí. ¡Rayos! Me operaron la rodilla hace cuatro meses, y para que una rodilla se recupere al 100%, se necesita aproximadamente un año. Eso fue el 4 de diciembre, así que ese es el plazo. Me siento muy bien; ya no hago sentadillas, hago sentadillas hindúes como parte de mi entrenamiento, pero ni siquiera intento correr todavía. No es que corra mucho al ring, pero me imagino que estoy al 30-35% de mi capacidad máxima. Así que hice lo que pude. Solo participar en el espectáculo y anunciar la asistencia para la primera y segunda noche de WrestleMania juntas, eso fue todo lo que pude hacer.

A principios de año, fue algo como: ‘Oye, hombre, si quieres estar allí, quizás podamos incluirte’. Y le dije: ‘Oye, hobre, me van a operar la rodilla, ya veremos qué pasa cuando llegue el momento’. Llegó el momento, y yo Simplemente no pude hacer mucho”.

Recordemos que, tras ausentarse el año pasado, habían planes para que Steve Austin se volviera a involucrar físicamente en WrestleMania 41, tres años después de su última participación. Sin embargo, esta situación no se dio por la operación antes mencionada, pero el miembro del Salón de la Fama quedó satisfecho con haber tenido un buen recibimiento del público y bebido un poco de cerveza.