Steve Austin desmiente que esté entrenando para WWE

En las últimas semanas se ha estado hablando mucho de que Steve Austin tenga una nueva lucha en WWE. Todo después de que el miembro del Salón de la Fama se haya estado mostrando entrenando como nunca. También nos enteramos de que Triple H le hizo una oferta. O de que los planes en este sentido son ultrasecretos. No obstante, en un reciente video en Instagram, «Stone Cold» desmiente que estos entrenamientos tengan relación con su vuelta a los encordados.

► Steve Austin no está entrenando para WWE

“La gente ha estado especulando como:’Hola Steve, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué estás entrenando? ¿Estás entrenando para un evento?’. Simplemente me miré en el espejo y me di cuenta de que me veía como una mi*rda, así que llamé a mi entrenador de dieta y mis comidas son actualmente, más o menos, aproximadamente alrededor de 2650 calorías, 300-320 gramos de proteína, 150 gramos de carbohidratos en forma regular. Todavía bebo cerveza los viernes por la noche. 3 IPA de Broken Skull y eso es todo. Probablemente, en lo que respecta al peso corporal, esté por debajo de las 232, lo más delgado de el que he estado desde siempre. De todos modos, estoy fuera. Me cansé de mirarme en el espejo, me cansé de verme como una mi*rda, así que estoy tomando medidas para hacer algo al respecto. Me tengo que ir. Ya nos veremos».

En la sección de comentarios leemos lo siguiente de The Rock:

“Maaaan para todos los que miran esto, permítanme decir que la forma en que Steve habla aquí, es exactamente cómo habla en persona y por qué nos convertimos en hermanos. Directo, claro, sin tonterías. Bueno o malo. Siempre obtendrás lo real. Sigue pateando traseros, mi hermano, y sabes que tengo que decirlo, ‘gracias por la casa’«.

¿Qué os parecen las palabras de Steve Austin? ¿Y las de The Rock?