No hace mucho, cuando le preguntaban por qué rivales le gustaría tener en el gran evento de WWE, WrestleMania, CM Punk nombraba a Steve Austin:

«Sí, creo que cada vez que me hacen esa pregunta, o cuando alguien escucha que me hacen esa pregunta, siempre hay un nombre que viene a mi mente, y ese es Stone Cold Steve Austin. Pero en cuanto a las leyendas, los combates que probablemente no van a suceder pero que son sueños, creo que Austin está en la cima. Austin es el número uno«.

► Amigos y ¿rivales?

Sin responder directamente a aquellas palabras del «Best in the World», «Stone Cold» comparte que tiene el mismo deseo en una reciente entrevista con Adrián Hernández:

. “Hay tantos posibles grandes combates que tendría que quedarme en blanco y pensar un par de minutos. ¿Pero estaría en la lista? Claro.”

Además, el miembro del Salón de la Fama habla nuevamente acerca de cómo es su relación con el nativo de Chicago:

“Punk y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. Hay una foto de cuando probablemente estaba en mi apogeo. Y él es mucho más joven que yo, y tenemos una foto juntos, y él era solo un chico joven. Así que creo que él era fanático de Stone Cold en ese entonces, y yo soy fanático de CM Punk. Soy fanático de su trabajo y sus promos, Dios mío, puede destrozar a alguien. Así que no hablamos mucho. De vez en cuando nos mandamos un mensaje de texto, pero probablemente somos muy, muy buenos amigos que no hablamos mucho y tenemos mucho respeto mutuo.”