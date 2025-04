Steve Austin pide cambios para el WWE Hall of Fame

La ceremonia de inducciones al Salón de la Fama que WWE realiza de manera anual necesita cambios, según «Stone Cold» Steve Austin, quien ingresó en el 2009 y que en 2025 recibió un segundo honor al ser inducida su lucha con Bret «The Hitman» Hart en WrestleMania 13.

El veterano estuvo en el evento este año el pasado viernes y habiéndolo vivido de nuevo en primera plana tiene algunas correcciones que le gustaría que la compañía implementara en el futuro, cuando otros combates suyos también podrían se premiados:

«Aprendí que el Salón de la Fama debería ser un poco más corto de lo que fue, y debería empezar unas 3 o 4 horas antes. Me fui a la cama como, no sé, alrededor de las 3:15, diría que 3:16. Cuando vivo en Nevada, soy un ermitaño. Veo a mi esposa, pero… paso mucho tiempo en el desierto, así que no me junto con muchas personas.

Entonces, una vez que he estado rodeado de mucha gente, necesito descomprimir y hacer lo mío. Así que me tomé una cerveza y me quedaba un poquito de vino en una botella. Me relajé y finalmente me dormí. Y cuando sonó el despertador, tenía los ojos rojos y estaba borracho. Dije, ‘Hombre, ¿qué demonios?’».