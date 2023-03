Steve Austin: “Bret Hart es el mundo para mí”

Steve Austin no tiene nada más que buenas palabras que decir sobre su antiguo compañero y rival en la WWE Bret Hart. Durante su reciente aparición en Conversations with The Wrestling Classic, la ‘Serpiente de Cascabel’ estuvo recordando su legendaria lucha en WrestleMania 13 y elogiando el realismo que siempre traía ‘The Hitman’ a todo.

> Steve Austin alaba a Bret Hart

“Bret Hart significa todo para mí. Bret y yo somos muy cercanos. Me vio venir cuando estaba en WCW. Sabía que yo era un tipo con el que podía trabajar, ganar dinero juntos y contar grandes historias, y tenía razón. Cuando regresó de su lesión en la rodilla en 1996, me eligió para trabajar en el Madison Square Garden. Tuvimos un combate clásico de la vieja escuela [en WWE Survivor Series 1996], y estuvo fuera de serie. Luego entramos en [WWE WrestleMania] 13, fuimos a una habitación y sabíamos lo que teníamos que hacer. Salimos al ring y Bret dijo: ‘Oye’, y me dio la idea de algo que sucedió en ese combate. Así que le debo una gran parte de mi carrera a Bret ‘The Hitman’ Hart.

“Cuando piensas en el realismo en el negocio de la lucha libre profesional y el entretenimiento deportivo, no hay nada mejor que Bret ‘The Hitman’ Hart. Me gustan muchos de los muchachos y muchos estilos diferentes, pero si quieres realismo, determinación, agallas y una presentación atlética, no hay nada mejor que él. Amo al tipo. Lo respeto. Hemos luchado en todo el mundo y nos respetamos mutuamente. Bret Hart ayudó a hacer a Stone Cold. En el mayor grado posible, le debo gran parte de mi carrera a la WWE que me puso en el puesto, aproveché al máximo la oportunidad. Bret ‘The Hitman’ Hart, poniéndome en el mapa, a lo grande“.

