Steve Austin avisa a Andrade sobre qué debe mejorar

El futuro de Rush estuvo en boga durante las últimas semanas por su posible salida de Ring of Honor a finales de este año, con WWE de rumorado destino, al que parece no llegará. Una compañía sobre la que «el Toro Blanco» se dijo había cambiado de opinión observando el buen estatus de su amigo Andrade en comparación a 2018. Aunque, ¿realmente luce «el Ídolo» preparado para medrar en los puestos estelares? Steve Austin tocó el tema durante una entrevista reciente concedida a Sports Illustrated, y el veterano no escatimó en elogios para Andrade, aunque con un importante pero.

► Steve Austin señala la carencia de Andrade

Ahora mismo, la gente que está en la cima es la gente que debe estar arriba. Pero hace dos años, tras ver un combate de él, dije, ‘Tío, este chico, Andrade, va a ser uno de los nombres estrella de esta era’. Y creo que lo está demostrando. Todavía tiene mucho camino por recorrer, y se trata de retocar ese personaje. El chico es un enorme trabajador. La gente que tiene tremendo éxito, o bien tienen un personaje que está tan cercano a ellos que básicamente son ellos mismos potenciados, o bien tienen un personaje tan alejado de ellos que nadie puede obviarlo. Todo consiste en cómo te haces notar entre la gente. La lucha libre es una relación, ya seas un rudo o un técnico, tienes que establecerte como una marca. ¿Cómo los haces sentir? El público vive a través de tus historias. Sienten fuerza, debilidad, poder. Si funciona, estás haciendo algo que deja una huella en la gente, en cuanto a entretenimiento y querer invertir en una persona.

Precisamente a día de hoy, Andrade se encuentra quizás a las puertas de un punto de inflexión en su devenir dentro del elenco principal. Porque WWE juega con la vía de que Zelina Vega deje de ser su mánager, cuando el antiguo La Sombra salió derrotado de su lucha contra Humberto Carrillo bajo el episodio de Monday Night Raw de la semana pasada. Y sin más demora, empezó a apuntarse la opción de que Charlotte Flair ejerza entonces como nueva portavoz del azteca.

Reportes que nos hacen concluir que Andrade no posee el suficiente grado de carisma para convertirse en un estelarista de garantías, de ahí la necesidad de emparejarlo con otra Superestrella. O al menos, evidencian que Andrade debe mejorar su dominio del inglés, pues WWE nunca situará en primera plana a un gladiador carente de micro dentro de su producto. Componente extraluchístico que Alberto el Patrón sí dominaba, o que en NXT Ángel Garza viene demostrando desde que debutó.