Nadie esperaba que Cody Rhodes perdiera con Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible WWE en WrestleMania 39. Steve Austin se suma a todos los grandes nombres de la compañía McMahon que han valorado la decisión de la misma durante una reciente en Busted Open Radio. Stone Cold se encuentra entre quienes están de acuerdo con la derrota del American Nightmare considerando que su victoria hubiera sido un cliché. Permitan nuestros lectores que quien escribe estas líneas se muestre una vez más contrario a lo ocurrido en la Vitrina de los Inmortales.

> Steve Austin valora Rhodes vs. Reigns en WrestleMania

“Una victoria sobre Roman no hubiera elevado a Cody. De hecho, podría haber tenido el efecto contrario. Según como lo tenían configurado, con el cinturón, su esposa, su hermoso bebé, hubiera sido como el final de un libro de cuentos, como el final de la historia. Esos muchachos aparecieron como una interferencia externa y, como dije antes, me encantó ese spike de Solo Sikoa. Sami, Kevin, Jimmy, Jy, fue un caos, fue emocionante. Tuvieron un gran combate. Roman está en llamas en este momento y algún día llegará el momento de que pierda el cinturón y que lo tenga otra persona pero de haber ocurrido entonces con Cody habría sido una situación de elegir al hombre adecuado en el momento equivocado.

“Me pareció que tomaron totalmente la decisión correcta. Realmente respeto muchísimo a Cody por lo que hizo al alejarse de la WWE, se encontró a sí mismo, bajó a AEW y luego regresó. Se lesiona, se rompe un pectoral, compite en el Rumble, lucha con Roman en el evento principal. Era un libro de cuentos y habría sido un cliché que ganara el título. ¿Se ha ganado la oportunidad de estar allí? Sí. ¿Habría sido el tipo correcto para vencer a Roman en ese momento? Creo que no. Roman es dinero. Y Cody va a estar ahí. A mí personalmente me hizo respetar más a Cody viéndolo acostado y mirando las luces. Esa historia se va a completar uno de estos días, pero no tenía que ser entonces. Fue por la razón correcta y esa razón es el negocio. Cody lo va a conseguir, y cuando lo haga tendrá una celebración como ninguna otra y yo soy uno de sus mayores admiradores. Solo tengo cosas buenas que decir de Cody”.

¿Estás de acuerdo con Steve Austin?