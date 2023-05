“Superstar” Billy Graham nos dejó el pasado 17 de mayo y desde entonces no han dejado de verse en redes sociales mensajes de cariño hacia una figura mítica de la lucha libre profesional y a su familia. Hoy continuaremos tirando del mismo hilo para hacernos eco de las palabras que Steve Austin le dedica en su reciente entrevista con Forbes.

The Superstar Billy Graham Just Left Us 🙏🏻 THANK YOU FOR ALL YOUR INFLUENCE On My Career! pic.twitter.com/YH0eT2NM4p

“Recuerdo haber llamado a Superstar una o dos veces hace muchos años para hablar con él sobre su carrera. Yo era un gran fan suyo, aunque no me influenció directamente en mi estilo, me gustaba su enfoque en el espectáculo. Era un buen luchador por mérito propio, no era el atleta más destacado, pero tuvo una gran influencia con su aspecto físico y sus promos.

“Me encantaba el hecho de que fuera un luchador más ligero. No intentaba luchar en serio contra la gente, se enfocaba totalmente en la parte del espectáculo. Era un personaje gigantesco, y si hubieran tenido la visión de convertirlo en un héroe en el punto más alto de su carrera cuando era un villano, antes de que pusieran el título en Backlund, habría sido como Hulkamania antes de que existiera Hulkamania. Incluso creo que Hogan diría que fue influenciado por Superstar, pero es triste que ya no esté. Dejó una huella enorme en la industria y era impresionante. Yo era un gran fan suyo”.

The most imitated man to ever step in the ring… but there was only one “Superstar” Billy Graham.

RIP my friend…..

My thoughts are with his family, friends and fans. pic.twitter.com/Va5ed7NJsH

— Triple H (@TripleH) May 18, 2023