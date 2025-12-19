Steve Austin a Mr. Kennedy: «Vete de WWE, te odian»

Se revela la ocasión en que Stone Cold Steve Austin le aconsejó a Mr. Kennedy que dejara la WWE porque Triple H y John Cena lo odiaban. Este y otros temas los abordó recientemente el veterano luchador en Cafe de Rene with Rene Dupree.

► En palabras de Mr. Kennedy

Steve Austin y cómo empezó a ver wrestling

“No estaríamos sentados aquí hablando si no fuera por Steve Austin. Yo no era fan del wrestling. Un amigo me insistía: ‘tienes que verlo, tienes que verlo’. Entonces escuché romperse el cristal y me dijo: ‘este es el tipo del que te hablaba’. Lo vi y pensé: ese tipo es jodidamente genial. Empecé a ver el programa cada semana solo para ver qué hacía. Luego me enganché también con Undertaker, Kane… y fue un efecto bola de nieve. Pronto no podía pensar en otra cosa. Todo el mundo hablaba de wrestling.”

La llamada de Austin tras su combate con Batista

“Llevaba como un año en WWE. Tuve un combate con Batista, creo que en SmackDown o en un PPV. Estaba viajando a la Columbia Británica, hice escala en Seattle, miré el móvil y tenía un mensaje: ‘Eh, chico, soy Steve Austin. Conseguí tu número por alguien de la oficina. Vi tu combate con Batista y me encantó’. Me dijo que quería hablar conmigo, que tenía ideas, consejos, pequeñas cosas que había visto. Empezamos a hablar con frecuencia y nos hicimos cercanos.”

El consejo de Stone Cold de dejar WWE

“Un par de años después, me llamó un día y me dijo: ‘Lárgate de ahí’. Me dijo: ‘Tienes demasiado heat con la gente equivocada. Triple H te odia, Shawn Michaels te odia, John Cena te odia. Esa es una combinación muy mala, chico’. Me dijo: ‘Lárgate. Vete a Japón, vete a TNA, hazte un nombre allí, aléjate un tiempo. Siempre puedes volver’.”

Por qué no lo hizo

“Y no pude hacerlo. No pude apretar el gatillo. Los cheques eran bastante buenos. No pude alejarme. Con el tiempo, mirando atrás, ojalá le hubiera hecho caso. De verdad que sí. Pero bueno, es lo que es.”

Cuándo ocurrió

“Diría que fue alrededor de 2008.”

El incidente con John Cena

“Fue después de un combate con Cena en RAW. Me hizo un hip toss y se rompió el pectoral. Volvió tras la cortina, delante de Vince y de todo el mundo, y dijo: ‘Yo no hago movimientos reales. Tú te agarraste a mí y no pude soltarte, por eso me rompí el pectoral’. Si ves el vídeo mil veces, yo estoy convencido de que yo no le rompí el pectoral. Simplemente le pasó mientras estaba luchando conmigo. Eso es todo.”

El problema con Triple H

“Sinceramente, no lo sé. Nunca hice nada contra él. Tal vez porque tenía talento, porque sabía hablar, porque tenía carisma.”

La historia del ‘entierro’ tras bambalinas

“En una gira internacional, yo decía al empezar mis promos: ‘Soy el futuro del entretenimiento deportivo’. Volví tras la cortina y le pregunté si me había visto, si tenía algún consejo. Me dijo que no me había visto. Luego alguien me apartó y me dijo: ‘Te estaba enterrando ahí fuera delante de todo el mundo’. Dijo: ‘Bueno, chicos, más vale que ahorréis vuestros cheques si este es el futuro del entretenimiento deportivo’.”

Chris Jericho evitó que lo enfrentara

“Yo estaba que ardía y dije: ‘Voy a decirle algo’. No en público, iba a apartarlo y preguntarle qué demonios pasaba. Jericho me dijo: ‘Ese tipo va a desayunar los domingos con el jefe todas las semanas. No lo hagas’. Y tenía razón.”

Sobre el error más grande de su carrera

“Uno de los mayores errores que cometí fue pedir permiso. A veces es mejor pedir perdón que pedir permiso.”

La frase que nunca pudo decir en WWE

“En OVW tenía esta frase: ‘Nice guys finish last, gracias a Dios soy un cabrón’. Venía de ver cómo la gente le gritaba eso a Vince. Pensé: ¿y si le damos la vuelta y lo convertimos en algo positivo? En mi primera reunión con Vince me preguntó si tenía alguna frase y se lo dije. Me dijo que no, que ni siquiera podíamos decir ‘darn’. No podíamos decir ‘freaking’. Era una censura total.”

WrestleMania 23 y Money in the Bank

“El día de WrestleMania 23, Michael Hayes me dijo que después del combate me iban a entrevistar y que querían que fuera mi momento ‘Austin 3:16’. Yo pensé: es WrestleMania, aquí puedo soltarlo. Pero dudé, pregunté… y me dijeron que no. Al final dije una versión descafeinada. Fue un fracaso comparado con lo que podría haber sido.”

Cuando lo dijo en TNA

“Años después, en TNA, solté la frase. La semana siguiente, la gente cantaba ‘We are assholes’. Había carteles en el público. Si hubiera tenido la máquina de marketing de WWE detrás en ese momento, creo de verdad que habría sido enorme. Ese es uno de esos grandes ‘¿y si…?’”.