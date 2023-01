Sterling triste por salida de Ngannou de UFC

El campeón de peso gallo de UFC, Aljamain Sterling, espera que Francis Ngannou pueda encontrar lo que está buscando en la agencia libre, pero aún no puede evitar sentirse un poco decepcionado con la forma en que finalmente se desarrolló la saga entre UFC y su ahora ex campeón de peso pesado.

“Estoy realmente triste por eso, no voy a mentir”.

“Si estoy siendo honesto, voy a decir que creo que ambos lados del partido se equivocaron. Creo que Francis necesita el UFC para continuar su ascenso a la corriente principal. La gente sabe quién es, pero creo que para él llegar al siguiente nivel, si vence a un tipo como Jon Jones . Eso es innegable. Ahora sale, es un agente libre: ¿cuánto dinero realmente va a generar con estas otras promociones? No sé. No tengo información interna para saber cómo se ve eso. ¿Podrá conseguir la pelea contra Tyson Fury? Si hace eso, está bien, bien por él, porque creo que va a hacer grandes números, tal vez.

“Tal vez la gente no crea que tiene una oportunidad. Pero si son los guantes pequeños, como si estuvieran provocando a los guantes pequeños, es una pelea de boxeo muy interesante. Entonces lo miro así y miro al UFC, dejaste caminar al hombre más malo del planeta. ¿Sobre qué? ¿Porque el tipo quiere hacer una pelea de boxeo mientras todavía está bajo contrato? Conor [McGregor] lo hizo. ¿Por qué Francisco no puede hacerlo? Y no sé si esa es la razón por la que no estuvieron de acuerdo, estoy seguro de que hay un montón de cosas que no vemos a puerta cerrada”.

“Aparte de eso, no sé si va a un Bellator, ¿hará lo mismo? No sé si la gente sintonizará para ver a Francis en Bellator. No sé. Así que no sé cuál es realmente la estrategia. Solo espero que haga lo que haga, sinceramente, sea el mejor medio financiero para él. Eso es lo que espero de él. Siento que esa pelea [de Jon Jones] debería haber sido única o tal vez debería haber sido algún tipo de factor de negociación, porque creo que ese es el que lo pondrá en este lugar meteórico en su carrera, si eso es incluso lo que quiere. Tal vez ni siquiera le importa un ***. Tal vez ni siquiera le importe”.

La salida de Ngannou de la UFC se hizo oficial el sábado, un movimiento sin precedentes para la era moderna del deporte. Desde que BJ Penn dejó el UFC en 2004 mientras aún tenía su título de peso welter, un campeón en funciones no había dejado la promotora con un cinturón a cuestas. En ausencia de Ngannou, ya es oficial una pelea entre el ex campeón de las 205 libras Jon Jones y Ciryl Gane para el 4 de marzo en UFC 285 para decidir el nuevo campeón de peso completo.