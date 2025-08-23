Sterling todavía cree en Pico tras su devastador debut en UFC 319

Aljamain Sterling todavía ve potencial en Aaron Pico después de UFC 319. Pico (13-5 MMA, 0-1 UFC) perdió en su debut en el octágono al ser noqueado por un codazo giratorio de Lerone Murphy (17-0-1 MMA, 9-0-1 UFC) en el evento coestelar del sábado en el United Center de Chicago.

Pico ha sido noqueado en cuatro de sus cinco derrotas profesionales, lo que preocupa a Sterling, pero cree que el peleador de 28 años tiene las habilidades para recuperarse.

«Cien por ciento. Creo que fue solo un error táctico, y algo similar que cometió en Bellator. No sé cómo lo volvió a hacer, pero esta vez creo que fue mucho peor. No lo sé. Tengo que volver a ver el otro nocaut, pero ambos fueron malos. Pero, de nuevo, se veía genial, parecía un campeón mundial. Hubo un momento en que Lerone lo atrapó con un golpe limpio que parecía que había entrado porque se había lastimado. Así que tengo curiosidad por ver si tiene la barbilla. Ese codazo giratorio hacia atrás probablemente habría noqueado a cualquiera, pero sí, esa siempre fue mi duda. ¿Tendrá una barbilla que combine con su estilo de pelea? Porque es muy agresivo y si conecta primero, se gana la pelea. Pero los otros lo alcanzan, no se sabe. Pero creo que aún puede destacar en la división. O sea, ‘Pitbull’ (Freire) perdió en su debut, regresó y ganó su segundo. Veremos cómo le va a Patchy (Mix) y cómo se recupera Pico. Todo se reduce al aspecto mental.

Aunque la pelea no duró mucho, Pico pudo lograr dos derribos y superar a Murphy en golpes antes de ser atrapado en la marca de 3:21 del primer round.