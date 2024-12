Sterling reflexiona sobre su futuro tras derrota en UFC 310

La derrota de Aljamain Sterling ante Movsar Evloev en UFC 310 lo tiene reflexionando sobre qué sigue. El ex campeón de peso gallo de la UFC, Sterling (24-5 MMA, 16-5 UFC), perdió por decisión unánime ante Evloev (19-0 MMA, 9-0 UFC) el sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Fue un combate reñido, de ida y vuelta, en el que Sterling demostró que podía competir con la élite de la categoría de 145 libras. Sin embargo, el decepcionante resultado dejó a Sterling en un dilema en lo que respecta a sus esperanzas de ganar el título.

“Cuando estábamos en la trastienda, Ray (Longo) acababa de salir y les dije a los muchachos: ‘Les voy a decir que realmente no sé qué voy a hacer a partir de ahora. Necesito dejar que se asiente un poco, pero a los 35 años, no sé si realmente quiero volver a subir la escalera’”.

“No quiero decir que lo haré desde cero, pero el objetivo final es mucho más ambicioso. Estoy en un punto en el que me pregunto: ¿vale la pena el tiempo invertido en cirugías, el dolor, el entrenamiento, el sacrificio? ¿Todavía tengo la posibilidad de comprometerme a luchar hasta conseguir el cinturón nuevamente, sabiendo que todavía hay buenas posibilidades, como si todavía hubiera otros perros con los que potencialmente podría pelear y que la pelea no saliera como yo quería?”

Después de establecer el récord de mayor cantidad de defensas del título de peso gallo con tres, Sterling perdió su cinturón ante Sean O’Malley en UFC 292 en agosto de 2023. Luego subió al peso pluma y dominó al principal contendiente Calvin Kattar en UFC 300 antes de perder una decisión ajustada ante Evloev.

Aunque Sterling cree que sus acciones probablemente subieron después de perder ante Evloev, esperará y verá cómo es su camino hacia la contienda por el título antes de tomar una decisión sobre su futuro como peleador.

“¿Sigo o simplemente ayudo a los muchachos y los ayudo a prepararse para sus peleas y todo eso y tal vez simplemente tomo peleas divertidas? No lo sé. No quiero retirarme, pero tengo que ver lo que ofrece la UFC y luego tomar una decisión a partir de ahí para ver dónde está mi posicionamiento. … Es difícil incluso hablar así porque solo tengo 35 años. Sé que la gente piensa que todavía me veo bien y todo eso, pero me duele el cuerpo.

“No puedo entrenar como antes. Solía ​​hacer dos o tres sesiones de entrenamiento al día. Ya no puedo hacer eso. Incluso las sesiones de lucha que hacía para llegar a 135 libras, siento que ya no puedo hacerlas. No puedo entrenar como antes y no sé si eso me dio una ventaja o simplemente destruyó más mi cuerpo, pero así es como estoy. Solo tengo que ver dónde caen las fichas y partir de ahí”.