Sterling quiere revancha con O’Malley en peso pluma

Las peleas en el peso pluma parecen inevitables para Aljamain Sterling. El ex campeón de peso gallo de UFC, Sterling, ha tenido sus ojos puestos en un eventual ascenso de peso desde la mitad de su reinado por el título, desde marzo de 2021 hasta agosto de 2023.

Sterling defendió con éxito su corona tres veces y su viejo amigo y compañero de equipo Merab Dvalishvili continuó ascendiendo en las filas . junto a él. La pareja ha hecho público que nunca pelearon entre sí, por lo que dejaron a Dvalishvili en el limbo como el principal contendiente claro.

Idealmente, Sterling planeaba superar a Sean O’Malley en UFC 292 en agosto y pasar al peso pluma para que Dvalishvili pudiera obtener su merecida oportunidad de título. En cambio, O’Malley arruinó esos planes, destronó a Sterling por nocaut técnico en el segundo asalto y hará su primera defensa contra Marlon “Chito” Vera en UFC 299 en marzo de 2024. Sterling originalmente tenía esperanzas de conseguir una revancha inmediata con “Sugar”, pero Ahora parece inclinarse hacia la idea de pelear en 145 libras, donde espera algún día volver a competir con su sucesor anterior.

«Simplemente me cuesta dar el peso, aunque lo logro. Nunca es fácil y nunca sentí que fuera lo suficientemente grande para 145, pero ya veremos. Hice algunas pruebas y todo apunta a que debería hacer un cambio y si lo hago o tengo el éxito que tuve en 135, siempre existe el potencial de colisión entre O’Malley y yo nuevamente en 145. Estaría muy, muy emocionado de tener ese enfrentamiento nuevamente. Especialmente cuando no tengo prisa y estoy monitoreando mi entrenamiento porque estoy entrenando alrededor de lesiones que literalmente ocurrieron en una pelea que acabo de tener con uno de los mejores de todos los tiempos.

“Es molesto porque cuando hablo de ello, los verdaderos fans lo saben, pero no quiero que parezca una excusa. Eso simplemente me molesta, pero me gustaría pelear contra él en igualdad de condiciones”.

Sterling entró en su pelea con O’Malley luego de un cambio relativamente rápido para un campeón, después de haber defendido contra Henry Cejudo en mayo. El “Funk Master” ganó la pelea por decisión dividida, pero habló abiertamente sobre algunas lesiones en las piernas que sufrió inmediatamente después del encuentro.

El peso adicional en el peso pluma lleva a Sterling a creer que se sentiría mucho mejor físicamente y que podría “realmente comer” antes de entrenar durante el campamento. Antes de que terminara su racha ganadora en el peso gallo, Sterling estableció el récord en la división con nueve victorias consecutivas, que está empatado con el mencionado Dvalishvili.

“Si miras mi historial en la división de peso gallo, muchos de esos tipos con los que peleé y vencí estaban casi todos clasificados entre los 10 primeros, los 5 primeros o incluso los 15 primeros. Constantemente, desde mi tercera pelea en UFC, he estado peleando contra oponentes clasificados. Hay un par que no estaba clasificado cuando perdí dos veces seguidas.

“He construido mi nombre a partir de los competidores más duros que existen. He estado persiguiendo una meta, persiguiendo la historia, y [es] algo de lo que siempre estaré orgulloso”.