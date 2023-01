Sterling no podrá para pelear con Cejudo en marzo

El campeón de peso gallo de UFC, Aljamain Sterling , reveló el martes que todavía sufre de un desgarro en el bíceps izquierdo y no cree que sea realista enfrentar al ex campeón de dos divisiones Henry Cejudo en marzo.

Sterling dijo que el estilo de lucha de Cejudo requería un entrenamiento específico que empeoraría su lesión y dijo que necesitaba más tiempo para recuperarse. Se esperaba que Sterling y Cejudo se reunieran a principios de este año.

“Voy a necesitar este bíceps para competir al 100 por ciento, y no tomo a Henry Cejudo a la ligera. … Tengo que asegurarme de estar en forma, y ​​es difícil ponerse en forma cuando tengo esto comprometido conmigo todo el tiempo. Sí, puedo correr, sí, puedo hacer sprints, todos son geniales, pero necesito asegurarme de tener la resistencia de agarre para durar 25 minutos”.

Una persona cercana a Sterling, que solicitó el anonimato porque no estaba autorizada para hablar públicamente sobre su condición, le dijo a MMA Fighting que no se espera que el campeón se someta a una cirugía en el bíceps desgarrado, pero está recibiendo fisioterapia y visitando médicos para determinar un curso de tratamiento.

Sterling luego amplió esta historia de su lesión.

I fought 2x and did 2 training camps with this partially torn bicep tendon, to keep moving the division for the fans and the UFC.

Now it’s time to properly address it. I’ve stated this before AND after the last fight. When is it fair for athletes to look after their body? https://t.co/WA5S7hZVrW

— Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) January 10, 2023