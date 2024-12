Sterling: «No hay excusas para la desgarradora derrota en UFC 310»

Aljamain Sterling mostró pura clase después de su derrota ante Movsar Evloev en UFC 310. El ex campeón de peso gallo de la UFC, Sterling (24-5 MMA, 16-5 UFC), sufrió su primera derrota desde que ascendió a peso pluma el sábado, cuando perdió por decisión unánime ante Evloev (19-0 MMA, 9-0 UFC) en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Fue un encuentro competitivo, y algunos en la comunidad de MMA incluso lo calificaron a favor de Sterling.

Aunque no fue el resultado que deseaba, Sterling pensó que jugó a un alto nivel contra un oponente invicto.

“Fue una pelea difícil. Desgarrador, sin duda. Pero quería que todos supieran que estoy bien. Espero que mi actuación no los haya decepcionado. Movsar es una bestia. Me saco el sombrero. No hay excusas. Exactamente lo que quería. Quería dar lo mejor de mí, tener lo mejor de él y ver dónde estamos. Ver si puedo lograr esta misión para pelear por el oro nuevamente en una nueva categoría de peso”.

Sterling, de 35 años, tuvo éxito en su debut divisional en UFC 300 en abril, cuando derrotó a Calvin Kattar. Indicó que intentará seguir luchando por una pelea por el título de 145 libras, pero aún está por verse con quién se enfrentará a continuación.