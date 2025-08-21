Sterling: «Murphy tendra un gran trabajo por delante contra Volkanovski»

Aljamain Sterling advierte a Lerone Murphy del desafío que le espera en el campeón de peso pluma de UFC, Alexander Volkanovski.

Murphy (17-0-1 MMA, 9-0-1 UFC) se mantuvo invicto al conectar un codazo giratorio en el primer asalto contra el debutante en el octágono, Aaron Pico, en el combate coestelar de UFC 319 el sábado en el United Center de Chicago. El increíble final llamó la atención de Volkanovski (27-5 MMA, 14-4 UFC), quien afirmó que una oportunidad por el título para Murphy era una obviedad después de UFC 319 .

«Lerone Murphy es un peleador duro e inteligente. Volkanovski es un peleador duro e inteligente. Tuve la oportunidad de entrenar con él; conozco a Volk de primera mano. Es una máquina de cardio, muy sólido técnicamente, muy completo en todos los aspectos. Es el campeón y lo ha sido durante bastante tiempo por algo. Así que no creo que haya llegado ahí por casualidad. Lerone lo va a tener difícil«.

Sterling (24-5 MMA, 16-5 UFC) se enfrenta al ex aspirante al título Brian Ortega (16-4 MMA, 8-4 UFC) en el evento coestelar de UFC Fight Night 257 este sábado desde el Mercedes-Benz Arena en Shanghái, China. Mientras busca entrar en la pelea por el título, Sterling sabe que el final especial de Murphy lo distingue de los demás contendientes.

«Va a ser muy difícil para mí superar un codazo giratorio hacia atrás. Felicitaciones, juego limpio, y espero que me vaya bien este fin de semana y al menos vuelva a estar en la conversación».