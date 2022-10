Sterling: «Muéstrenme una pelea en la que haya renunciado»

El campeón del peso gallo de la UFC, Aljamain Sterling, está desconcertado por el hecho de que T.J. Dillashaw le llame «desertor».

Sterling (21-3 MMA, 13-3 UFC) defiende su título contra Dillashaw (17-4 MMA, 13-4 UFC) en el evento principal del UFC 280 del sábado en el Etihad Arena de Abu Dhabi. El cartel principal se emite en pago por evento tras los preliminares en ESPNews y ESPN+.

Dillashaw dijo que Sterling tiene un botón de renuncia, pero el campeón desafía a cualquiera a señalar una pelea o un momento en el que se rindió.

«Muéstrenme una pelea en la que haya renunciado«, preguntó Sterling a MMA Junkie y a otros reporteros en el día de medios del UFC 280 del miércoles. «Muéstrenme una pelea en la que haya renunciado y en la que haya dicho: ‘Hey, voy a empacar, dar la vuelta e irme a casa. Oye, árbitro, voy a cubrirme y fingir que no puedo defenderme o luchar más porque estoy cansado y voy a dar la vuelta y esperar a que el árbitro me salve y luego levantarme y decir ¿qué pasó, qué pasó, qué? Todavía estaba luchando’. ¿En qué pelea he hecho eso?«.

Sterling, que sigue convencido de que Dillashaw toma drogas para mejorar su rendimiento, no está de acuerdo con la afirmación de Dillashaw de que es el mejor peso gallo de todos los tiempos.

«Para él salir y decir que es el mejor peso gallo de todos los tiempos en este momento sólo muestra su arrogancia, que es exactamente lo que hablo«, dijo Sterling. «Y no puedo esperar a llevarle un poco de pastel de humildad».

Continuó: «Definitivamente es uno de los mejores, creo que es una locura que diga que es el mejor. ¿Basado en qué? Quiero decir que tienes a Dominick Cruz que todavía tiene la mayor cantidad de victorias basado en sus victorias por el título del WEC y sus victorias en la UFC también. Sé que era una época diferente y un tiempo diferente, pero todavía está ahí arriba«.