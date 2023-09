Sterling: «Dvalishvili debería tener una oportunidad titular»

Aljamain Sterling está convencido de querer conseguir una revancha inmediata contra Sean O’Malley , pero si no la consigue, quiere que Merab Dvalishvili tenga su oportunidad.

Sterling perdió su título de peso gallo de UFC ante O’Malley el mes pasado en el evento principal de UFC 292. La derrota por nocaut técnico rompió una racha de tres defensas del título y una racha de nueve victorias consecutivas.

«Creo que si no obtengo la revancha inmediata, y no quiero pelear si me ofrecen la revancha inmediata para diciembre, tendré que rechazarla respetuosamente. Pero si lo hicieran a principios del próximo año, como en enero o febrero, lo aceptaría en un abrir y cerrar de ojos.

“Pero si no voy a conseguir la revancha, el siguiente en la fila tiene que ser Merab Dvalishvili. El tiene que ser. Es el contendiente número uno. No creo que ningún otro enfrentamiento haga más escena que él. Claramente, los otros muchachos que están al margen están heridos. Será interesante ver qué hace UFC, pero creo que ese es el enfrentamiento más lógico”.

Merab Dvalishvili

Sterling quiere otra oportunidad contra O’Malley por encima de cualquier otra cosa, pero no le importaría ver a su amigo y compañero de equipo Dvalishvili obtener una oportunidad por el título si UFC no llama, incluso si eso podría significar potencialmente un camino complicado de regreso al cinturón.

«Por supuesto, eso me pondría en el limbo. La gente dirá: ‘¿Dónde te deja eso, Aljo? No sé. Tal vez me quede en 135 y tome una pelea o dos y luego vaya a 145, o tal vez vaya directamente a 145. Realmente depende. Veamos cómo se desarrollan las cosas antes de empezar a sacar conclusiones precipitadas y volvernos locos”.

Sterling y Dvalishvili han dejado claro que no están dispuestos a pelear entre ellos. Entonces, si Dvalishvili tuviera la siguiente oportunidad y venciera a O’Malley, esto podría eliminar las posibilidades de Sterling de pelear por el cinturón una vez más.

De todos modos, Sterling cree que Dvalishvili plantea preguntas interesantes para O’Malley, y le gustaría mucho ver ese enfrentamiento.

«Creo que es otro enfrentamiento interesante contra un tipo que puede sufrir derribos una y otra vez y agotar a sus oponentes. Mira lo que hizo con Yan y mira cómo fue la pelea con Yan y O’Malley. Obviamente, mira mi pelea contra Sean hasta que terminó. Deja muchas preguntas interesantes por responder. Creo que sería una gran oportunidad para Merab de conseguir una oportunidad por el título y convertirse en el primer campeón georgiano. Sería enorme para su país y enorme para nuestro equipo”.