Sterling dice no entender a los fans de Daguestán

El campeón del peso gallo de la UFC, Aljamain Sterling, tuvo recientemente unas palabras elocuentes para los seguidores daguestaníes de las MMA.

En su canal de YouTube, “Funk Master” se apresuró a aclarar que su crítica a la cultura de los aficionados de las regiones del Cáucaso no era un ataque a los luchadores de allí. Explicó que, en lo que respecta al análisis de los combates, se ha dado cuenta de que elogiar a un oponente o ser crítico con un luchador daguestaní o checheno suele provocar la ira de la afición.

“Una de las cosas que más me molestan es que muchos de los aficionados de las regiones del Cáucaso, en particular los daguestaníes y los chechenos, me caen bien. Son gente guay, pero los fans – no se puede hacer un análisis de esa lucha porque en el momento en que usted dice que alguien tiene una habilidad que es bueno en esto, como dar crédito en lo que estás viendo este atleta hacer en peleas anteriores”

“En el momento en que dices que ese atleta hace un gran trabajo con esto, dicen ‘No, eres sólo un hater’. Y yo voy como, ‘¿Cómo soy un hater si estoy analizando y rompiendo una pelea?”

Se espera que Sterling se enfrente al ex campeón de peso mosca y peso gallo de la UFC Henry Cejudo. Aún no se ha revelado una fecha oficial para el enfrentamiento. El “Funk Master” está lidiando actualmente con algunas lesiones, algo que ha sido un problema recurrente a lo largo de su reinado.

Para Islam Makhachev, sus próximos pasos como rey de la división de peso ligero siguen sin estar claros. Los próximos combates entre Charles Oliveira y Beneil Dariush, así como Justin Gaethje y Rafael Fiziev, probablemente aclararán quién será su próximo rival.