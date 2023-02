Sterling da línea de tiempo para subir a peso pluma

El campeón de peso gallo de UFC , Aljamain Sterling, ha evaluado cuándo podría poner en marcha su plan para la gloria del título en una segunda división.

Contra todo pronóstico y las predicciones de muchos, Sterling actualmente ocupa el trono de las 135 libras, y lo ha hecho a través de dos defensas exitosas. Además de demostrar que sus escépticos estaban equivocados con una victoria por decisión sobre Petr Yan en su revancha el año pasado, “Funk Master” superó a un lesionado TJ Dillashaw en su salida más reciente .

Ahora, todas las señales apuntan a que Sterling le da la bienvenida al ex campeón de dos divisiones, Henry Cejudo , de regreso al octágono. Si bien la pelea estaba inicialmente prevista para marzo antes de que informes recientes nombraran a abril como una posible fecha, una lesión en el bíceps del campeón ha dejado incierto el cronograma para el enfrentamiento.

Pero cuando llega a buen término, Sterling ha expresado su confianza en lidiar con la destreza de lucha de élite de “Triple C”. Y poco después, puede buscar unirse a Cejudo en el exclusivo club campeón-campeón.

Si bien ha encontrado un gran éxito en el peso gallo, una división en la que tiene el récord de la racha de victorias más larga de todos los tiempos, Sterling ha insinuado con frecuencia una futura aventura en las 145 libras.

Además de ese deseo derivado de su tamaño, que lo ve realizar cortes de peso pesado para llegar al límite de peso gallo , “Funk Master” quiere abrir el camino para que su compañero de equipo Merab Dvalishvili llegue a la cima .

Durante una entrevista reciente con The Schmo , Sterling proporcionó un cronograma para la mudanza, y quizás sea antes de lo esperado. Y esta vez, el hombre de 33 años pareció citar la falta de competencia intrigante como la razón.

“Después de que termine con Henry Cejudo, realmente no creo que la división de peso gallo tenga nada más para mí. Tal vez una pelea de dinero con Sean O’Malley si, ya sabes, él puede arreglarse las uñas de los pies y asegurarse de que se mantenga bonito al margen y saludable… o probablemente voy a subir a 145 (libras)… Tengo huesos densos hombre, me pongo pesado… 145, Haría las cosas un poco más fáciles… No tendré que agotarme tanto.”

Con eso en mente, existe la posibilidad de que quien salga victorioso en la esperada pelea entre Sterling y Cejudo se encuentre en el peso pluma poco después. Además de los comentarios recientes del campeón, “Triple C” inicialmente fijó su mirada en el oro de las 145 libras después de comprometerse a regresar al octágono.