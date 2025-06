Sterling busca revancha con O’Malley tras UFC 316

Aljamain Sterling está abierto a volver a enfrentarse a Sean O’Malley, en peso pluma. O’Malley (18-3 MMA, 10-3 UFC) perdió ante el campeón de peso gallo Merab Dvalishvili (20-4 MMA, 13-2 UFC) por segunda vez cuando fue sometido en el evento principal del UFC 316 del sábado en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey.

Sterling (24-5 MMA, 16-5 UFC), quien perdió su título de peso gallo ante O’Malley por nocaut en UFC 292, insiste en que, de haber estado completamente sano, la pelea habría tenido un desenlace diferente. Sterling se enfrentó a O’Malley tan solo tres meses después de retener su cinturón contra Henry Cejudo en una batalla a cinco asaltos en UFC 288.

Sterling solo busca su oportunidad. O’Malley llegó a su primera pelea contra Dvalishvili en UFC 306 con un desgarro en el labrum de la cadera, que requirió cirugía. Recibió una revancha inmediata en UFC 316, pero se quedó corto una vez más.

Sterling, quien desde entonces subió al peso pluma, cree que fue criticado injustamente cuando habló sobre sus lesiones.

Raro, ¿verdad? De alguna manera, Sean consigue la revancha después de decir que no estaba al 100%. Él y la compañía sabían que yo no estaba al 100% y, aun así, le di la oportunidad de ser campeón. Pero es «afrontar» cuando lo digo. La gente es rara y parcial. Pero si no planea subir al ring, puede retirarse con la victoria, y me parece bien.