Stephen Thompson volvió a la senda de la victoria en el combate del pasado sábado en la noche contra Kevin Holland en el UFC Orlando.

Thompson subió a (17-6-1) rompiendo una racha de dos peleas después de obligar a Holland a retirarse en el taburete cuando la pelea se dirigía a la quinta y última ronda.

«Fue una de esas reglas no escritas que teníamos al entrar en esta pelea«, dijo Thompson en la conferencia de prensa posterior a UFC on ESPN 42. «Sé que más tarde en los asaltos estaba disparando, sé que tenía una mano rota, pero creo que me caí en el primer asalto y me dejó volver a levantarme. Me dijo en el primer asalto: ‘Oye, no voy a derribarte’. Le dije: ‘De acuerdo, tío. Me parece bien’«.

La dirección de Holland confirmó en las redes sociales que la lesión en la mano se produjo en el primer asalto. Thompson recuerda el momento en que se produjo, cuando Holland le asestó un duro golpe en la frente.

«Lo sentí», dijo Thompson. «Tuve que capear el temporal. Me lanzó muchos codazos que me hicieron tambalearme un poco, pero también tuve que seguir moviéndome. Tengo la cabeza dura, capeé el temporal y conseguí la victoria».

Thompson hizo retroceder los años con su impresionante actuación del sábado por la noche. Su velocidad, su estilo escurridizo y su base de kárate siguen siendo un difícil rompecabezas para los strikers de élite de la división.