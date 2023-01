Stephen A. Smith: “White debería ser castigado”

Dana White sorprendió a los medios con una aparición en el día de los medios de comunicación de UFC Vegas 67 esta semana para abordar el altercado con su esposa en la víspera de Año Nuevo.

White fue captado en video bailando con su esposa Anne White en Cabo San Lucas, México antes de ser golpeado con una bofetada y tomar represalias con varios de los suyos. El tono no cambió para el jefe de UFC el día de los medios, quien continuó reconociendo sus fechorías en sus vacaciones más recientes.

White señaló que tener que vivir con las consecuencias de sus acciones por el resto de su vida superará con creces cualquier castigo directo que pueda recibir como presidente de UFC. Hasta el momento, no se han impuesto repercusiones reales, aparte de que la fecha de lanzamiento de TBS de Power Slap League se retrasó una semana, del 11 al 18 de enero.

Ha habido muchos partidarios dentro de la comunidad de las acciones de White a pesar de que reiteró que lo que hizo fue indefendible y que no debería ser defendido. ESPN, la plataforma que transmite el UFC, ha recibido muchas críticas desde el altercado, incluida la personalidad de larga data Stephen A. Smith, quien aclaró sus comentarios iniciales ayer.

“Lo que no me gustó de lo que hizo Dana White fue cómo estaba hablando, ‘Está bien, ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué quieres que haga?’ No creo que eso fuera lo que había que decir. Ese es el número uno” .

“No. 2, quiero entrar en esto… Ya lo he dicho para que conste, n. ° 1, hablé con Dana White, Dana White sabe exactamente dónde estoy parado. Él estaba equivocado. No pones tus manos sobre una mujer. Punto. ¿Bueno? También dije que Dana White merece el mismo castigo que le daría a uno de sus peleadores. Alguien sería suspendido por seis meses. Alguien sería suspendido por un año. ¿Ves lo que estoy diciendo? Ahora, ¿soy un defensor de la cultura de cancelación en la que quieres que pierda su trabajo? No, y no me estoy disculpando por eso”.

La política del Código de Conducta de la UFC destaca específicamente los castigos que se aplicarán por incidentes relacionados con la violencia doméstica, pero no parece que se haya aplicado caso por caso durante varios años. No es demasiado tarde para que surja algo adicional del incidente de la familia White, es solo una cuestión de cómo y de quién puede provenir.

“Casado 27 años con su esposa, su esposa también habló sobre este tema. Lo están resolviendo en familia, es un asunto de familia, es un asunto privado pero se hizo público. El hecho es que, al final del día, Dana White estaba equivocado. No haces lo que le hizo a su esposa, lo cual ha admitido abiertamente. ¿Merece ser castigado? Sí, él lo hace. ¿Merece ser él quien decida cuál es su castigo? No, no lo hace. Alguien más necesita poder hacer esa llamada, que es lo que dije. Nunca dije que se le debería permitir castigarse a sí mismo.

“Su castigo debería ajustarse a lo que impondría a otras personas. Ni siquiera creo que Dana White esté en desacuerdo con eso porque no he hablado con él desde entonces”.