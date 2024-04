Stephen A. Smith: «Estoy feliz por Cody Rhodes»

El reconocido periodista deportivo, comentarista y presentador de televisión estadounidense Stephen A. Smith comparte su alegría por Cody Rhodes tras su coronación como nuevo Campeón Indiscutible de WWE en WrestleMania XL. En marzo, John Cena hablaba de Smith como sinónimo de la compañía.

► Stephen A. Smith feliz por Cody Rhodes

«Me considero fan de Cody Rhodes. Me alegra mucho que finalmente haya ganado este título; lo había estado persiguiendo durante bastante tiempo. De hecho, lo entrevisté durante mi trabajo de día el jueves por la mañana antes de este evento. Siento un gran aprecio por este chico. Me cae realmente bien. Es hijo de The American Dream, Dusty Rhodes. ¿Recuerdas? En los días de la NWA y todo eso. Cody Rhodes es de gran importancia; finalmente obtuvo el reconocimiento que merece. Perdió el sábado cuando The Rock se encargó de él. Pero cuando luchó el domingo en el evento principal por el título de peso pesado, me impresionó. Me agrada mucho. Me alegra que finalmente haya conseguido lo que se merecía. Estaba anhelando esto; lo deseaba mucho. Al final lo logró y para mí, no se trata solo de tu habilidad en el ring, también debes ser un excelente orador, ¿entiendes?

«Vengo de la época de Ric Flair, Hulk Hogan, Randy Macho Man Savage, The Ultimate Warrior, gente así. Mi equipo de etiqueta favorito de todos los tiempos fueron los Road Warriors, pero también amaba a los Four Horsemen, aunque no eran tan elocuentes como Ric Flair. Me gusta ese estilo. Me gusta eso y, por supuesto, nadie ama más a Goldberg que yo. ‘You’re Next’, sí, él no tenía que hablar mucho. Pero si Cody Rhodes puede promover el deporte de esa manera, estoy completamente a favor. Estoy totalmente de acuerdo.»

► Después de WrestleMania XL