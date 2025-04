La lucha libre mexicana ha sido clave en la carrera de muchos gladiadores extranjeros y Stephanie Vaquer es un claro ejemplo de ello. La chilena ha hecho historia al convertirse en doble campeona de NXT en WWE, un logro ella misma admite que no podría haber logrado con el pancracio mexicano.

Vaquer reconoció con orgullo que su desarrollo como luchadora está profundamente ligado a México. Desde su llegada al país, se sumergió en el exigente estilo mexicano, puliendo su técnica y adquiriendo la disciplina necesaria para triunfar en los cuadriláteros internacionales.

Su paso por el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) la consolidó como una figura influyente en el deporte. Fue la primera sudamericana en formar parte de la empresa y la única luchadora que ha ostentado simultáneamente el Campeonato Mundial Femenil y el Campeonato Mundial Femenil en Parejas.

Vaquer dejó una gran huella en México, al grado de que actualmente, aunque está en WWE, muchos fans la siguen apoyando y le recuerdan su paso por el CMLL.

«Yo dejé una huella muy grande en México porque la gente me sigue enviando fotos, me escriben y me dicen ‘oye, mira, hace un año te fui a ver a la Arena Puebla’, ‘hace un año estuviste aquí en Guadalajara’. La gente todavía se acuerda, y no se va a olvidar.