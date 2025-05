En 2023, Netflix estrenó la serie mexicana Contra las cuerdas. En ella, ángela intenta recuperar el respeto de su hija aficionada a la lucha libre creando un personaje misterioso para subir al ring después de salir de prisión.

Se desconoce si habrá o no una segunda temporada pero en esta ocasión hablamos de la primera, concretamente de la participación de Stephanie Vaquer, la actual Campeona NXT en la WWE.

Una participación de la que estuvo hablando «La Primera» recientemente durante una entrevista con WWE Alemania.

Fuera de Estados Unidos (aquí es en The CW) se puede ver semanalmente a Stephanie Vaquer en Netflix durante los programas de NXT. De hecho, este fin de semana va a defender el título en el evento premium Battleground.

Who will leave as #WWENXT Women’s Champion when @Steph_Vaquer defends her title against @JordynneGrace NEXT SUNDAY at #WWEBattleground?

