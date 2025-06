Stephanie Vaquer y Lola Vice ganaron en WWExAAA Worlds Collide 2025

Esta tarde, en la segunda lucha del evento especial denominado WWExAAA Worlds Collide 2025, vimos una buena lucha femenil por equipos, en donde Lola Vice y Stephanie Vaquer vencieron a Dalys la Caribeña y Chik Tormenta.

Stephanie Vaquer y Dalys comenzaron el combate con un forcejeo y toma de réferi, hasta que Dalys aplicó una llave de rendición, pero Vaquer revirtió con un toque de espaldas. Dalys logró zafarse y le dio el relevo a Tormenta.

► Así fue como Stephanie Vaquer y Lola Vice salieron vencedoras en WWE x AAA Worlds Collide 2025

Vaquer conectó un supléx sobre Tormenta y le dio el relevo a Lola Vice. Luego, Tormenta cargó a Vaquer sobre sus hombros, pero esta logró escapar. Vice hizo tropezar a Tormenta con una palanca a la pierna que la estrelló contra las cuerdas, aunque Tormenta respondió con un cangrejo.

Vice se recuperó con una huracarrana y un par de patadas al abdomen. Dalys ingresó nuevamente, pero Vice la castigó con una ráfaga de patadas y ataques de cadera en esquinas opuestas contra ambas rivales. Posteriormente, atrapó a Dalys con una llave al brazo, aunque Dalys la revirtió con un toque de espaldas y Vice logró salirse.

Dalys aplicó una Falcon Arrow sobre Vice y le dio el relevo a Tormenta, quien castigó a Vaquer con un uppercut europeo en el esquinero y luego unas patadas voladoras a la espalda. Dalys volvió al ring, lanzó a Vice con un azotón contra la lona y la remató con un codazo antes de enviarla a la esquina.

Vaquer tomó el relevo y golpeó a Dalys con un antebrazo cuando esta la atacaba, luego se lanzó desde la tercera cuerda con una plancha cruzada y estrelló la cabeza de Tormenta contra los tres esquineros. Después, le aplicó una Dragon Screw a Dalys y buscó la cuenta, pero Dalys resistió.

Vaquer y Dalys intercambiaron machetazos al pecho, mientras Vice conectó una patada contra Tormenta. Vaquer y Vice aplicaron Doble Beso del Diablo sobre sus rivales, y Vice se lanzó desde la ceja del ring sobre Tormenta en ringside.

Dalys levantó a Vaquer sobre sus hombros, pero esta logró revertir con un toque de espaldas. Aunque Dalys se zafó, Vaquer le aplicó su quebradora con rodada a espaldas para quedarse con la victoria.

Al terminar la lucha, Vero Rodríguez, esposa de Finn Bálor, entrevistó en el ring a Lola Vice y Stephanie Vaquer. Lola expresó su felicidad por representar su cultura y elogió a Vaquer. Cuando le preguntaron si estaba lista para Money in the Bank, Vaquer respondió con seguridad que será Miss Money in the Bank 2025.

Lola Vice y Stephanie Vaquer en WWExAAA Worlds Collide 2025 (07 de junio de 2025) – WWE