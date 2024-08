La Campeona NXT, «The Prodigy» Roxanne Pérez, deja a un lado su de un tiempo a esta parte habitual rabia para revelar su emoción por Stephanie Vaquer y Giulia. Antes, para comparar ambas declaraciones, recordemos lo que decía hace tan solo unos días:

«Le daré respeto a Thea porque casi me tuvo ahí, pero siendo realista, todas deben dejar de preocuparse por los demás en todo el mundo. Ni Thea, ni Giulia, ni Stephanie. NXT tiene la mejor división femenina del mundo, y este título está sobre mi hombro, lo que significa que soy la mejor mujer del mundo«.

En cambio, durante una reciente entrevista con Stephanie Chase, la ex Rok-C, una de las alumnas más notables de Reality of Wrestling, la escuela que comanda el miembro del Salón de la Fama Booker T, se pronunciaba así sobre sus nuevas compañeras en NXT:

“Estoy muy emocionada por su llegada. Estoy más que lista. He visto muchos combates increíbles de ambas. Definitivamente creo que van a ayudar a elevar nuestra división. Nuestra división ya está muy completa. Siento que puedo decir con honestidad que tenemos la mejor división femenina del mundo. La incorporación de dos de las mejores luchadoras del mundo va a ser muy beneficiosa para nosotras. Todos deben saber que soy la Campeona NXT. Quien venga, estoy más que lista”.

Y no sería una locura que Stephanie Vaquer o Giulia, o las dos, fueran retadoras pronto al Campeonato NXT. Mientras, Roxanne Pérez está en su segundo reinado, ha superado el longevidad al primero y ha tenido seis defensas desde que ganara el título de manos de Lya Valkyria en Stand & Deliver para después vencer a Natalya, Chelsea Green, Jordynne Grace, Lola Vice o más recientemente Thea Hail.

