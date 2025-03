Stephanie Vaquer: «WWE me ofreció el main roster y yo elegí NXT»

La actual Campeona de Norteamérica en NXT, Stephanie Vaquer, explica que pudo haber ido directamente a Raw o SmackDown al unirse a la WWE. No puede decirse que sea una sorpresa viendo lo bien que lo está haciendo en el territorio de desarrollo, empezandon porque va a enfrentar a Giulia, la presente Campeona NXT, en el main event de Roadblock en el Madison Square Garden.

► Ella eligió NXT

«Mi sueño. WWE es mi sueño… Intenté pensar como adulta, considerar otras opciones. Pero WWE es mi sueño y dije: ‘Está bien, esto es para mí.’ Hubo muchas opciones y conversaciones, pero dije que no. WWE es para mí y elegí NXT porque realmente me gusta hacer cosas nuevas, pero bien hechas. No me gusta lo rápido y mal hecho. Así que dije: ‘Está bien, necesito aprender inglés, necesito aprender sobre televisión, necesito aprender el estilo americano, el estilo de WWE’.

Al principio dije el main roster. Pero luego cambié de opinión y pensé: ‘Quiero ir a NXT para aprender…’ Sí, (WWE me preguntó si quería empezar en el main roster). Mi primera respuesta fue el main roster. En la primera llamada, me preguntaron: ‘¿NXT o main roster?’ Y respondí: ‘Main roster…’ Pero luego pensé: ‘Tómalo con calma. Necesito aprender inglés…’ Así que cambié de opinión y elegí NXT«.

NXT Women’s North American Champion Orgullosamente WWE pic.twitter.com/GtCqyi6fwz — Stephanie Vaquer (@Steph_Vaquer) February 23, 2025

«La Primera» recuerda también cuando Shawn Michaels la llamó para expresarle su interés en llevarla a NXT:

«Es extraño porque miré el teléfono y nunca pensé quién estaba llamando. Solo contesté con ‘Hola’ en español y él dijo: ‘Hello. Shawn Michaels. Hello.’ Ahora entiendo más inglés, aunque no lo hablo bien. Lo siento… Cuando Shawn Michaels me llamó, intenté hablar en inglés. Pero él me dijo: ‘Está bien, sé que entiendes, pero no hablas bien inglés. Así que hablaré lento.’ Y lo entendí… Tal vez no al 100%, pero sí al 90%. Es muy amable, habló despacio e intentó explicarme todo…«.

Y hablando de su próximo combate…

«Estoy emocionada y siento que… es muy difícil porque Giulia es mi mejor amiga. Estoy segura de que mi mejor lucha individual hasta ahora ha sido contra ella, así que es mi mejor amiga. Es título contra título, y además, es mi primera vez en el Madison Square Garden, así que estoy emocionada y nerviosa. Estoy enfocada, concentrada… y muy feliz.»

«Arguably the biggest match in NXT history.» Stephanie Vaquer.

Giulia.

New York City. Who will leave #WWERoadblock as the best woman in #WWENXT?! TICKETS ON SALE NOW 🎟️: https://t.co/p7uCsiyN9h pic.twitter.com/jRI3SHCTqC — WWE (@WWE) March 5, 2025