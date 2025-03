La Campeona de Norteamérica de NXT «La Primera» Stephanie Vaquer compara cómo es trabajar en la WWE con respecto a hacerlo en el Consejo Mundial de Lucha Libre. La luchadora de Chile le dedicó cinco años de su carrera (2019-2024) a la compañía de México, en la que fue Campeona Mundial, Campeona Mundial en Parejas y Campeona en Parejas Occidente, además de ganar el Grand Prix de Amazonas en 2023.

► Diferencias notables

Hablando en Busted Open Radio, Stephanie señala diferencias notables entre las dos empresas:

«CMLL es donde más difícil fue para mí. Porque en CMLL, cuando eres nuevo, te dicen: ‘Ok, eres nuevo… buena suerte. Nos vemos en el ring.’ Estás tan nervioso… pero ahora me siento muy bien porque aquí en WWE es un trabajo en equipo. Puedo preguntar, puedo recibir ayuda, pueden ayudarme. Puedo preguntar. Pero en CMLL, nadie te ayuda. Estás solo. No hay trabajo en equipo. Si sabes luchar, sí, lucha, pero nadie está… entrenando como para decir: ‘Oh, ¿me puedes enseñar?’ No.

«No puedes decir nada, no puedes hacer nada. No puedes preguntar nada. Sí, [fue] aterrador todo el tiempo. Lloraba todos los días y entrenaba todos los días. El primer año fue muy difícil para mí porque era la nueva… Lloraba todos los días después del entrenamiento. Lloraba todos los días porque no podías preguntar, no podías decir: ‘Por favor, ayúdame’ pero no había ayuda.»