Stephanie Vaquer vs. Giulia, más allá de los títulos de NXT

En el programa especial Roadblock 2025, Stephanie Vaquer y Giulia se enfrentarán en un combate en el que pondrán en juego sus respectivos Campeonato Femenil de Norteamérica y Campeonato Femenil NXT.

► ¿Quién es la mejor?

Pero lo que pasará entre ellas va más allá de los títulos. Se trata de determinar quién es la mejor. Así lo indica «La Primera» en una reciente entrevista con Busted Open:

«Tal vez suene extraño, pero para mí es diferente. No pienso en campeonatos ni títulos, en si uno es más grande que otro. Solo quiero ser la mejor. Si para ser la mejor necesito un título, más títulos o títulos más grandes, está bien. Pero lo que quiero es ser la mejor. Para mí, un título significa algo muy importante, sí, pero no es mi enfoque principal. Mi enfoque es ser la mejor. Sé que el título de Giulia es muy importante. Mi título también lo es. Pero trato de centrarme en mi lucha contra Giulia y en ganar. No se trata solo del título. Se trata de quién es la mejor».

► Los momios de Roadblock

Y aprovechamos la ocasión para echar un vistazo a los momios del show, cortesía de BetOnline:

Campeonato NXT Oba Femi (c) -3000 Moose +900



Campeonatos Femeniles NXT y Norteamericano Stephanie Vaquer (c-NA) -500 Giulia (c-NXT) +300



Campeonato Mundial en Parejas de TNA Matt Hardy & Jeff Hardy (c) -600 Nathan Frazer vs Axiom +350



New York City Street Fight Je’Von Evans -1000 Ethan Page +500



Lucha Individual Jordynne Grace -600 Roxanne Perez +350