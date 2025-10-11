Stephanie Vaquer vence a Tiffany Stratton por el Campeonato Crown Jewel

En una lucha intensa por el Campeonato Femenil Crown Jewel, Stephanie Vaquer logró imponerse a Tiffany Stratton, imponiéndose en duelo de campeonas tras un enfrentamiento lleno de intercambios espectaculares y maniobras de alto riesgo.

El combate comenzó con forcejeos a ras de lona, buscando un conteo rápido. La rivalidad y la competitividad se hicieron evidentes, con el público dividido apoyando a ambas competidoras.

Tiffany lucía en control temprano, ejecutando un Alabama Slam que casi le daba la victoria, pero Stephanie logró evitar un Moonsault y resistió los intentos de Tiffany con gran fortaleza. La primera intentó un Prettiest Moonsault, pero falló, lo que permitió que La Primera conectara finalmente su Devil’s Kiss seguido de un SBB que Tiffany logró resistir.

WWE CROWN JEWEL 2025 | Resultados

WWE realiza una nueva ola de despidos; Wes Lee encabeza la lista

WWE SMACKDOWN 10 de octubre 2025 | Resultados ► Momento clave de la lucha El instante decisivo llegó cuando Stephanie Vaquer logró aplicar su Espiral infernal sobre Tiffany Stratton, asegurando la cuenta de tres y proclamándose nueva Campeona Crown Jewel. La maniobra final mostró la precisión y contundencia de La Primera, cerrando con broche de oro un enfrentamiento de alto nivel. ► ¿Y ahora qué? Con este triunfo, Stephanie Vaquer se posiciona como la máxima referente de la división femenina en WWE, mientras Tiffany Stratton deberá replantear su estrategia tras una fuerte caída. La victoria de La Primera también podría abrir nuevas rivalidades dentro del roster femenino, quienes buscarán vencer a la campeona Mundial y Crown Jewel.