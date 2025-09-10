Stephanie Vaquer, Tiffany Stratton y Rhea Ripley desafían a Fatal Influence para NXT Homecoming

El final del último episodio de NXT tuvo una gran sorpresa, pues las integrantes de Fatal Influence terminaron enfrentadas con tres exluchadoras de esa marca.

Después de la lucha para conseguir retadoras al Campeonato de Parejas de Alexa Bliss y Charlotte Flair la cual fue para he Culling (Izzi Dame y Tatum Paxley) que vencieron a Sol Ruca y Zaria y Fatal Influence (Fallon Henley y Jazmyn Nyx) las cosas dieron un gran giro.

Hold that thought Jacy… Stephanie Vaquer has returned to NXT!!! pic.twitter.com/Tjt1jSygjw — WWE (@WWE) September 10, 2025

► Reaparece Stephanie Vaquer y hay reto especial

La frustración se apoderó de Jacy Jayne tras la derrota, increpando a sus compañeras en el centro del ring y recordándoles que esta es su división, señalando que sus fallos la avergonzaron. Mientras continuaba su promo, dos autos sorprendieron al público al llegar al recinto, anticipando un giro inesperado.

Fue entonces cuando Stephanie Vaquer apareció. «La Primera» reconoció el talento de Jayne, pero recordó que ella misma ha portado ambos campeonatos individuales de NXT al mismo tiempo, y que ahora está lista para conquistar el Campeonato Mundial de Mujeres en Wrestlepalooza. Su llegada abrió la puerta a un enfrentamiento directo con Fatal Influence.

Pero Vaquer no llegó sola: Tiffany Stratton y Rhea Ripley se unieron a ella, formando un poderoso trío que desafía a Fatal Influence. Con determinación y fuerza, las tres superestrellas tomaron el ring, expulsando a Jayne, Fallon y Jazmyn, dejando claro que la rivalidad está lejos de terminar.

► Se avecina lucha en NXT Homecoming

De esta forma el reto para NXT Homecoming fue lanzado y las tres exintegrantes de NXT se enfrentarán a uno de los equipos femeniles más importantes de la marca.