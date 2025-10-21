Stephanie Vaquer se habría lesionado en WWE RAW

Durante el reciente Monday Night RAW, Stephanie Vaquer derrotó a Roxanne Perez en una lucha no titular que tuvo sus momentos. Tras el combate, Perez y su compañera Raquel Rodríguez atacaron a la Campeona Mundial, quien eventualmente fue ayudada por Nikki Bella. Durante esta interacción, Vaquer se lanzó impulsándose desde la cuerda superior, pero resbaló y terminó agarrándose la rodilla momentos después de lograr la maniobra, encendiéndose las alarmas.

► Una mala maniobra pudo haber afectado a Stephanie Vaquer

La aparición de Stephanie Vaquer en WWE RAW pudo haber terminado en victoria, pero existe una creciente preocupación de que no salió ilesa del ring, y así lo comentan Dave Meltzer y Bryan Alvarez durante el reciente Wrestling Observer Radio. Meltzer señaló que «La Primera» pudo haber sufrido una lesión en la rodilla en RAW, y Álvarez explicó el momento que despertó sospechas:

“Lanzaron la lucha, y Roxanne terminó recibiendo el Angel’s Wings y el Lung Blower para la cuenta de tres. Y luego hicieron lo de Raquel y Roxanne saltando sobre ellas y haciendo equipo. Suena la música de Nikki Bella y Stephanie intentó un trampolín y se resbaló en las cuerdas. ¡Y vaya! Se agarró la rodilla y caminaba, pero cojeaba”.

Álvarez explicó que, si bien Vaquer parecía caminar bien durante la promo tras bastidores que tuvo con Nikki Bella, se quedó con la duda en torno a si este segmento fue grabado antes del combate.

«Hicieron una promoción tras bastidores más tarde en el programa, que posiblemente se grabó antes del combate. Con suerte… bueno, bueno, se movía bien, pero en el ring, se movía bien, pero cojeaba. Así que, bueno, no sé. Pero la forma en que aterrizó no fue buena».

WWE no ha publicado una actualización formal respecto a la situación de Stephanie Vaquer, pero hubo mucha preocupación durante la transmisión, ya que era visible que la luchadora estaba cojeando y tomándose la rodilla. Con suerte y un poco de descanso, esperemos que «La Primera» esté bien, ya que WWE no puede darse el lujo de perder a sus dos campeones mundiales en menos de una semana a causa de una lesión.