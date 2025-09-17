Stephanie Vaquer, Rhea Ripley y Lyra Valkyria triunfan sobre Fatal Influence en NXT Homecoming

Las primeras regresaron a NXT en Homecoming y no lo hicieron solas: Stephanie Vaquer, Rhea Ripley y Lyra Valkyria formaron un equipo de lujo para enfrentar a Fatal Influence (Jacy Jayne, Fallon Henley y Jazmyn Nyx). El combate, además, tuvo un giro inesperado, ya que Lyra sustituyó a Tiffany Stratton en la alineación original.

El duelo inició con un ataque sorpresivo de Fatal Influence, quienes castigaron sin piedad a Vaquer. La chilena respondió con un dropkick antes de ceder el relevo a Lyra, que encendió la ofensiva de su bando. La entrada de Ripley desató la euforia del público cuando aplicó un Razor’s Edge que lanzó a Nyx sobre sus compañeras fuera del ring.

La resistencia de Lyra fue puesta a prueba en el centro del cuadrilátero, donde Jayne, Henley y Nyx se combinaron con secuencias de alto impacto. Sin embargo, Valkyria resistió hasta abrir espacio para que Vaquer y Ripley tomaran el control. El clímax llegó cuando Jacy Jayne intentó abandonar la lucha, pero Lola Vice apareció para detenerla y noquearla con un contundente back fist. Eso dejó a la australiana lista para ejecutar un devastador Riptide sobre Jayne y sellar el triunfo.

Tras la campana, Vaquer, Ripley, Valkyria y Vice celebraron en el ring, mientras Fatal Influence quedó tendido frente a la mesa de comentaristas, enviando un mensaje claro de dominio y marcando el inicio de nuevas tensiones en NXT.

► ¿Qué sucederá con las protagonistas?

Lola Vice está presionando a Jacy Jayne y podrá enfrentarla por el campeonato, mientras que las luchadoras del elenco principal volverán a sus marcas buscando nuevas rivalidades, mientras que Vaquer buscará convertirse en campeona en WrestlePalooza.

