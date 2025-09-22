Este sábado en Wrestlepalooza, Stephanie Vaquer derrotó a Iyo Sky y se convirtió en la nueva Campeona Mundial, título que estaba vacante desde el mes pasado debido al embarazo de Naomi. «La Primera» hizo honor a su sobrenombre al ser la primera luchadora de América Latina en lograr un título en la WWE.

► Stephanie Vaquer estuvo lidiando con una enfermedad

Tras lograr probablemente el triunfo más importante de su carrera este sábado, Stephanie Vaquer festejó primero con su padre y luego, tras bastidores, y apenas podía concatenar las ideas durante una entrevista posterior al evento, entendiéndose lo emocionada que estaba por este logro. Ya en frío, recurrió a sus redes sociales para agradecer a Triple H por la oportunidad que ha recibido.

A pesar de la emoción que emana el reciente logro de Stephanie Vaquer, no puede dejarse de lado la pésima construcción de este combate y de la (nula) rivalidad con Iyo Sky, en donde prácticamente se vieron las caras una sola vez en la oficina de Adam Pearce para la firma del contrato, segmento que había sido cancelado una semana antes.

Precisamente, «La Primera» habló sobre el motivo de su prolongada ausencia (hasta la semana anterior, no había luchado desde Evolution) durante una entrevista reciente con Rick Ucchino de Sports Illustrated. Allí mencionó que estuvo enferma durante varias semanas y no se encontraba al 100%.

«Para ser sincera, las últimas tres semanas no me sentí bien. Estuve enferma. Mi cuerpo no está al cien por cien. Me siento un poco débil. No pude entrenar bien el último mes, pero cuando volví el lunes pasado, sentí de verdad a la gente, sentí todo y me olvidé por completo de todo. En ese momento (suspiro de alivio), vuelvo. Estoy aquí. Necesito la lucha libre. Necesito a la gente. Necesito esto. A veces no se lucha con el cuerpo, se lucha con el corazón.»

Stephanie Vaquer volvió con fuerza durante la última semana, luchando por primera vez en más de un mes en el pasado Monday Night Raw, cuando le hizo frente a Kairi Sane. La noche siguiente formó parte de la lucha de relevos australianos en NXT junto a Rhea Ripley y Lyra Valkyria, llevándose la victoria contra Fatal Influence, y luego llegó su gran día este sábado, donde disputó el mejor combate de Wrestlepalooza y obtuvo el mayor logro de su carrera hasta el momento.