Stephanie Vaquer revela el nombre de su movimiento viral

Stephanie Vaquer se vuelve viral cuando atrapa la cabeza de su oponente entre sus piernas y luego golpea sus rodillas y la cabeza de su oponente contra la lona. Con este movimiento encaminó sus más grandes victorias hasta la fecha en WWE, como convertirse en Campeona NXT o Campeona Norteamericana, lo cual ha dejado de ser desde el programa más reciente de la marca.

Hasta ahora no había una manera de llamar a dicha maniobra pero la luchadora de Chile revela cómo se llama durante una reciente entrevista en No Contest Wrestling:

«Matt Bloom la llama Devil’s Kiss (Beso del Diablo). Me encanta ese nombre. La gente me pregunta por el nombre del movimiento, pero en realidad no tengo uno porque es algo extraño. Trato de mezclar muchas cosas y encontrar un nuevo estilo de lucha. A veces me preguntan por el nombre y digo: ‘No sé’, porque nunca lo había visto antes. Ahora lo sé porque vi un video de Charlotte, pero en su momento no lo sabía. De verdad, no lo sabía. Es un poco diferente al de ella. No es el mismo. Similar, pero no igual.»