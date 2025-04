Stephanie Vaquer revela cómo será su nuevo tatuaje

La actual Campeona NXT, Stephanie Vaquer, va a hacerse un nuevo tatuaje y ya ha elegido cómo será.

Es interesante recordar que «La Primera» debutó en Royal Rumble durante la edición de 2025 y, entrando en la posición 24, estuvo en el ring 20 minutos antes de ser eliminada por Nia Jax.

Porque precisamente de eso va el dibujo permanente que se hará bajo la piel, como cuenta en No Contest Wrestling with O’Shea Jackson Jr. and TJ Jefferson:

“Fue una experiencia muy grande en mi vida y en mi carrera. Cuando era niña, Royal Rumble era mi show favorito. Cuando Shawn Michaels me escribió para decirme que iba a estar en el Royal Rumble, fue como: ‘Oh, Dios mío’. Una experiencia increíble. Me voy a tatuar mi número. Seguro».

Cuando le preguntaron sobre la reacción que recibió, respondió: “Un gran pop. La gente no me conoce, pero ahora la gente me conoce. Sé que cuando voy al ring, tal vez la gente no me conozca, y está bien. La gente necesita verme en el ring. Cuando entré al ring y la gente (ovacionó), dije: ‘Oh, la gente me conoce’. Una gran sorpresa y me sentí muy bien. Los fans de WWE son muy amables y realmente aprecian mi esfuerzo.”