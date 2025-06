Stephanie Vaquer resistió a tres combates en 72 horas

Stephanie Vaquer estuvo demasiado ocupada durante el fin de semana, y sigue en pie. Compitió tres veces en las últimas 72 horas, primero en una lucha por equipos en SmackDown el viernes, y el sábado fue parte tanto de Worlds Collide en otra lucha por equipos, así como en Money in the Bank, donde participó en una lucha por escaleras. Ganó las dos primeras, y en la última, no logró descolgar el maletín aunque se quedó cerca en algún momento.

► Stephanie Vaquer sobrevivió a tres brutales combates

A pesar del extenuante fin de semana, «La Primera» se expresó en sus redes sociales mencionando a sus fanáticos que sigue con la adrenalina al máximo, aunque su cuerpo haya pagado tributo por todo el castigo que recibió, en especial durante la brutal lucha de escaleras.

“SMACK DOWN, WORLDS COLLIDE, MONEY IN THE BANK: experiencias increíbles, asombrosas e inolvidables 🔥 ¡Tres combates en 24 horas y sigo rebosante de energía! (aunque definitivamente mi cuerpo todavía resuena con las escaleras)”.

“El amor y el apoyo que me brindan no tienen precio. ¡Me encantó pasar tiempo con todos ustedes hoy! Nos vemos mañana en RAW”.

En SmackDown, Vaquer formó equipo por primera vez con Rhea Ripley y Alexa Bliss, superando a Giulia, Roxanne Perez y Naomi; el sábado se unió a Lola Vice en Worlds Collide, y derrotaron a Chik Tormenta y Dalys; y solo unas horas después, regresó al ring para luchar contra Naomi, Alexa Bliss, Giulia, Rhea Ripley y Roxanne Perez en el brutal combate de escaleras femenino de Money in the Bank, donde Naomi fue la vencedora. Ahora, La Primera se dirige a RAW tras su extenuante fin de semana, y parece que está más que lista para afrontar un nuevo desafío.