En la más reciente edición de Raw, y la Campeona Mundial, Stephanie Vaquer, defendió su título ante Raquel Rodríguez de The Judgment Day, llevándose la victoria pese a la interferencia de Roxanne Perez. Sin embargo, la situación se complicó cuando concluyó el combate, ya que Perez había atacado a la Campeona, con Nikki Bella evitando un daño mayor, solo para que esta pudiera consumar su traición ante la luchadora de San Fernando, Chile, convirtiéndose en ruda en el proceso.

► Stephanie Vaquer planea desquitarse de Nikki Bella

WWE publicó un video en su cuenta de Twitter con Stephanie Vaquer, quien habló sobre la traición de Nikki Bella. La Primera dijo que confiaba en Nikki Bella y creía que eran amigas, pero ahora se siente traicionada, y admitió que la gente le había advertido y no les hizo caso. Stephanie dice que no perdona ni olvida, y planea hacer que Nikki pague por traicionarla.

“Confiaba en Nikki, pensaba que era mi amiga. Me traicionó, me lo advirtieron, no lo creí. Ahora aprenderá que la primera no perdona ni olvida. Te haré pagar”.

La traición de Nikki Bella era algo que muchos fanáticos esperaban que sucediera tarde o temprano, y habrá que esperar para ver cómo la WWE desarrolla la rivalidad entre la miembro del Salón de la Fama y Stephanie Vaquer en las próximas semanas, y que podría desembocar en una lucha por el Campeonato Mundial Femenil. Los fanáticos están ansiosos por ver qué hará Nikki como ruda por primera vez en años, especialmente ahora que Vaquer busca venganza.