Stephanie Vaquer vence a Raquel Rodríguez pese a la interferencia de Liv Morgan

Stephanie Vaquer enfrentó a Raquel Rodríguez en un combate donde la texana buscaba debilitar a la chilena de cara a su compromiso en WrestleMania. La rivalidad tenía un antecedente importante, ya que la actual Campeona Mundial ya había derrotado previamente a Rodríguez, quitándole en su momento la oportunidad de convertirse en campeona.

Desde el inicio, ambas luchadoras midieron fuerzas en un intenso forcejeo. Raquel tomó rápidamente el control al arrinconar a Vaquer en la esquina, donde la castigó con varios corner spears.

La texana continuó dominando tras derribar a la chilena con un clothesline y posteriormente atraparla en una llave de sumisión para desgastarla. Sin embargo, Vaquer logró liberarse y esquivar un elbowdrop para responder con un legdrop que estuvo cerca de darle la ventaja.

“La Primera” consiguió cambiar el ritmo al expulsar a Raquel del ring y lanzarse con un knee drop directo al rostro. No obstante, Liv Morgan intervino desde ringside para distraerla, permitiendo que Rodríguez la atrapara y la estrellara contra uno de los postes antes de golpearla también contra la mesa de comentaristas.

De regreso en el ring, Raquel mantuvo el control con varios elbowdrops consecutivos y ataques en las cuerdas, tratando de debilitar a la campeona. Vaquer intentó reaccionar con un sleeperhold, pero Rodríguez la neutralizó cargando hacia la esquina.

La chilena finalmente encontró una oportunidad cuando esquivó una big boot y respondió con un Dragon Screw seguido de una running meteora. Vaquer buscó aplicar el Devil’s Kiss, pero su rival bloqueó la maniobra para responder con un suplex invertido. Cuando Rodríguez parecía tomar nuevamente el control, apareció IYO SKY, quien fue directamente tras Liv Morgan en ringside, provocando caos alrededor del cuadrilátero.

► Momentos Clave

En medio de la confusión, Vaquer atacó a Raquel y posteriormente neutralizó a Liv Morgan antes de regresar al ring para continuar el combate.

La chilena se lanzó con un diving crossbody, pero Rodríguez la atrapó en pleno vuelo para ejecutar un poderoso slam y prepararse para su Texana Bomb. Sin embargo, Vaquer logró bloquear la maniobra en el último momento y sorprendió a su rival con un toque de espaldas para llevarse el combate.

► ¿Qué pasará ahora?

Stephanie Vaquer consigue una importante victoria antes de WrestleMania, aunque el ataque constante de Raquel Rodríguez y la presencia de Liv Morgan dejan claro que sus rivales siguen intentando debilitarla antes de su gran combate. Además, la aparición de IYO SKY añade un nuevo elemento a la rivalidad que podría escalar en las próximas semanas.